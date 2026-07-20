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Бастони может покинуть «Интер», в трансфере заинтересован «Аль-Хиляль» — Ди Марцио

Бастони может покинуть «Интер», в трансфере заинтересован «Аль-Хиляль» — Ди Марцио
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, в подписании футболиста сборной Италии заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

По данным источника, видеть Бастони в своей команде хочет главный тренер саудовцев Симоне Индзаги, работавший с защитником в «Интере». На данный момент официального предложения сделано не было.

Кроме того, «Аль-Хиляль» должен расстаться с одним из легионеров, чтобы освободить место в заявке и иметь возможность зарегистрировать итальянца на предстоящий сезон. Ранее сообщалось об интересе к Бастони со стороны «Барселоны».

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