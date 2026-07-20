В РФС сообщили, что Соболев вызван на КДК по итогам матча Суперкубка со «Спартаком»

В РФС сообщили, что нападающий «Зенита» Александр Соболев вызван на КДК по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака».

«23 июля 2026 года состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде. На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.