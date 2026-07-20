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Маттеус оценил вероятность перехода Олисе из «Баварии» в «Реал»

Маттеус оценил вероятность перехода Олисе из «Баварии» в «Реал»
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Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что понимает желание нападающего «Баварии» и национальной команды Франции Майкла Олисе перейти в «Реал», однако сомневается, что мюнхенский клуб пойдёт в этом вопросе на уступки.

«Я вполне понимаю желание играть за «Реал» Мадрид. Каждый игрок в какой-то момент хочет выступать за эту команду. Но «Бавария» вообще не станет вести никаких переговоров. Они просто посмеются над заголовками. Я оцениваю вероятность того, что Олисе сыграет за «Реал» в следующем сезоне, практически как нулевую. Думаю, «Бавария» продлит с ним контракт и повысит зарплату», — приводит слова Маттеуса Bild.

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