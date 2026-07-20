15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент КОНМЕБОЛ надеется на участие 64 команд в финальной стадии ЧМ-2030

Президент КОНМЕБОЛ надеется на участие 64 команд в финальной стадии ЧМ-2030
Комментарии

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес надеется, что ЧМ-2030 по футболу пройдёт с участием 64 сборных.

«Следующий чемпионат пройдёт на родине! Чемпионат мира по футболу 2030 года состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола отметить 100-летие турнира, в котором примут участие 64 команды», — написал Домингес на своей странице в социальной сети Х.

ЧМ-2030 впервые в истории примут сразу шесть стран. В честь 100-летия турнира матчи открытия пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира – в Испании, Португалии и Марокко.

В ЧМ-2026 приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
Сборная Испании с Кубком мира приземлилась в аэропорту Мадрида
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android