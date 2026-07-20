Президент КОНМЕБОЛ надеется на участие 64 команд в финальной стадии ЧМ-2030

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес надеется, что ЧМ-2030 по футболу пройдёт с участием 64 сборных.

«Следующий чемпионат пройдёт на родине! Чемпионат мира по футболу 2030 года состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола отметить 100-летие турнира, в котором примут участие 64 команды», — написал Домингес на своей странице в социальной сети Х.

ЧМ-2030 впервые в истории примут сразу шесть стран. В честь 100-летия турнира матчи открытия пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира – в Испании, Португалии и Марокко.

В ЧМ-2026 приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.