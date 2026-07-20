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«Бавария» объявила о продлении контракта с Конрадом Лаймером

«Бавария» объявила о продлении контракта с Конрадом Лаймером
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Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Австрии Конрадом Лаймером.

Срок действия нового трудового договора футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Конрад Лаймер выступает за «Баварию» с 2023 года. В прошлом клубном сезоне хавбек провёл 47 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три гола и отдал 13 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Лаймер является воспитанником системы «Ред Булл Зальцбург», позднее он также играл за «РБ Лейпциг».

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