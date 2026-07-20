«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: Хубулов с пенальти вывел волгоградцев вперёд на 80-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Команды играют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Антон Сидорин из Москвы. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 80-й минуте нападающий «Ротора» Александр Хубулов открыл счёт, реализовав пенальти. Ранее, на 45+2-й минуте, защитник «Ротора» Эммерсон отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол.

Фото: кадр из трансляции

В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл на выезде «Челябинску» (1:3). Верхние строчки в турнирной таблице занимают костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес», набравшие шесть очков в двух встречах.