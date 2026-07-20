Трамп подвёл итоги ЧМ-2026, упомянув Инфантино

Президент США Дональд Трамп подвёл итоги чемпионата мира 2026 года, упомянув главу ФИФА Джанни Инфантино.

«Чемпионат мира по футболу имел впечатляющий успех! Хочу поблагодарить всех причастных, но особенно наших замечательных сотрудников правоохранительных органов. Уважение, которое все к ним испытывают, вместе с их любовью к нашей стране сделали этот великий чемпионат самым безопасным и зрелищным чемпионатом мира в истории, безусловно! Спасибо также всем остальным участникам и, в частности, молодому и энергичному Эндрю Джулиани (глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026. – Прим. «Чемпионата»), работающему на правительство Соединённых Штатов Америки, и фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за отлично выполненную работу! Немногие смогут когда-либо добиться того, что он сделал, подняв чемпионат мира на такой уровень, который никто не считал возможным. Поздравляю всех!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.

ЧМ-2026 прошёл на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. В турнире приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.