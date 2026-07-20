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«Боль невыносима». Лионель Месси опубликовал пост после поражения Аргентины в финале ЧМ

«Боль невыносима». Лионель Месси опубликовал пост после поражения Аргентины в финале ЧМ
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост после поражения его команды от Испании (0:1 д. вр.) в финале чемпионата мира — 2026. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Боль невыносима, и потребуется время, чтобы эта рана зажила. Но я также храню в памяти всё хорошее… Матчи, в которых мы переломили ход событий, отдав все силы, которые навсегда останутся в нашей памяти, поддержка всей страны, которая вместе с упорным трудом и усилиями этой команды привела нас снова к тому, что мы оказались в числе лучших в мире.

Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, однако эта команда дважды подряд выходила в финал чемпионата мира. От всего сердца благодарю вас за каждое сообщение. В очередной раз нам удалось объединиться как страна и быть вместе, разделяя огромную гордость быть аргентинцами. Также хочу поздравить Испанию с победой на чемпионате», — написал Месси в соцсети.

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