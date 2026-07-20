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Гюндоган: для меня Родри — лучший футболист чемпионата мира — 2026

Гюндоган: для меня Родри — лучший футболист чемпионата мира — 2026
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Бывший полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган в социальной сети X поздравил полузащитника национальной команды Испании Родри с победой на чемпионате мира — 2026 и с тем, что он завоевал «Золотой мяч» как лучший игрок турнира.

«И, разумеется, хочется поздравить Родри! Он вернулся на мировой уровень. Для меня он лучший футболист турнира», — сказано в публикации Гюндогана.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 (0:0, 1:0 д. вр.) и во второй раз в истории стала чемпионом мира. На данном турнире Родри провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, однако «Ла Фурия Роха» пропустила за весь турнир лишь один мяч.

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