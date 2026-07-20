В Сети появились изображения формы сборной Испании с двумя звёздами за две победы на ЧМ

В Сети появились фото формы сборной Испании после победы на чемпионате мира — 2026: теперь над эмблемой «Красной Фурии» изображены две звезды в честь триумфа команды на двух мировых первенствах.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Ранее «Красная Фурия» также выиграла чемпионат мира — 2010, одолев в решающем матче национальную команду Нидерландов со счётом 1:0. Страной-хозяйкой того турнира была Южно-Африканская Республика.