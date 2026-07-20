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В Сети появились изображения формы сборной Испании с двумя звёздами за две победы на ЧМ

В Сети появились изображения формы сборной Испании с двумя звёздами за две победы на ЧМ
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В Сети появились фото формы сборной Испании после победы на чемпионате мира — 2026: теперь над эмблемой «Красной Фурии» изображены две звезды в честь триумфа команды на двух мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Ранее «Красная Фурия» также выиграла чемпионат мира — 2010, одолев в решающем матче национальную команду Нидерландов со счётом 1:0. Страной-хозяйкой того турнира была Южно-Африканская Республика.

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