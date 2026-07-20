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Раскрыты подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии, они длились минуту — Маркотти

Раскрыты подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии, они длились минуту — Маркотти
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Разговор Хосепа Гвардиолы с Итальянской федерацией футбола (FIGC) о назначении специалиста главным тренером национальной команды длился всего одну минуту, сообщает журналист ESPN Габриэле Маркотти на своей странице в социальной сети Х.

В ходе разговора Гвардиола заявил о намерении взять как минимум годичный перерыв в работе. Отмечается, что в последние недели к нему обратились и другие национальные команды, в том числе сборная Нидерландов.

Хосеп Гвардиола завершил работу в «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона. Он руководил клубом с 2016 года и добился с ним значительных успехов: шесть титулов чемпиона Англии, три победы в Кубке Англии и три — в Суперкубке, а также трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

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