Фото: тысячи фанатов в Мадриде посетили парад сборной Испании в честь победы на ЧМ-2026

В эти минуты в столице Испании Мадриде проходит парад, посвящённый победе местной сборной на чемпионате мира по футболу. На площади собрались тысячи болельщиков, и их число увеличивается: команда всё ещё продолжает движение на автобусе к финальной точке парада.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Маршрут парада Фото: Сборная Испании по футболу

«После официальных приёмов начнётся масштабный парад автобуса с открытым верхом, который пройдёт по самым знаковым местам Мадрида и завершится на улице Калье-де-Монтальбан, рядом с дворцом Сибелес, где состоится главное событие праздника — презентация футболистов и, среди прочих сюрпризов, многочисленные музыкальные выступления», — гласит сообщение сборной Испании.