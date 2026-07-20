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Фото: тысячи фанатов в Мадриде посетили парад сборной Испании в честь победы на ЧМ-2026

Фото: тысячи фанатов в Мадриде посетили парад сборной Испании в честь победы на ЧМ-2026
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В эти минуты в столице Испании Мадриде проходит парад, посвящённый победе местной сборной на чемпионате мира по футболу. На площади собрались тысячи болельщиков, и их число увеличивается: команда всё ещё продолжает движение на автобусе к финальной точке парада.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Маршрут парада

Маршрут парада

Фото: Сборная Испании по футболу

«После официальных приёмов начнётся масштабный парад автобуса с открытым верхом, который пройдёт по самым знаковым местам Мадрида и завершится на улице Калье-де-Монтальбан, рядом с дворцом Сибелес, где состоится главное событие праздника — презентация футболистов и, среди прочих сюрпризов, многочисленные музыкальные выступления», — гласит сообщение сборной Испании.

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