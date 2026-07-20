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«Америка не подвела». Пресс-служба Белого дома — о финале ЧМ и участии Трампа в церемонии

«Америка не подвела». Пресс-служба Белого дома — о финале ЧМ и участии Трампа в церемонии
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Пресс-служба Белого дома подвела итоги чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, а также прокомментировала участие президента Штатов Дональда Трампа в церемонии награждения. После финального свистка Трамп вручил кубок сборной Испании, победившей Аргентину (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Эпичный чемпионат мира по футболу в Америке завершился награждением чемпионов президентом Дональдом Трампом. Весь мир наблюдал за этим событием, и Америка не подвела. До встречи в следующий раз, ФИФА?» — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома в соцсети X.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Бронза досталась Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.

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