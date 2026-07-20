«Америка не подвела». Пресс-служба Белого дома — о финале ЧМ и участии Трампа в церемонии

Пресс-служба Белого дома подвела итоги чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, а также прокомментировала участие президента Штатов Дональда Трампа в церемонии награждения. После финального свистка Трамп вручил кубок сборной Испании, победившей Аргентину (1:0 д. вр.).

«Эпичный чемпионат мира по футболу в Америке завершился награждением чемпионов президентом Дональдом Трампом. Весь мир наблюдал за этим событием, и Америка не подвела. До встречи в следующий раз, ФИФА?» — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома в соцсети X.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Бронза досталась Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.