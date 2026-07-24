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Борнмут — Санкт-Паули: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 17:00 24 июля

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Борнмут» — «Санкт-Паули»
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24 июля в 17:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Борнмут» и «Санкт-Паули».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 июля 2026, пятница. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут, Англия
Окончен
4 : 1
Санкт-Паули
Гамбург, Германия
0:1 Карс – 22'     1:1 Гэннон-Доук – 25'     2:1 Уильям – 37'     3:1 Джеббисон – 47'     4:1 Диаките – 52'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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