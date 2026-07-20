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Ротор — СКА-Хабаровск, результат матча 20 июля 2026, счет 1:0, Первая лига 2026-2027

«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» во 2-м туре Первой лиги благодаря пенальти в концовке
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Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между клубами «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
20 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Хубулов – 80'    

На 45+2-й минуте защитник «Ротора» Эммерсон отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол. На 80-й минуте нападающий волгоградцев Александр Хубулов открыл счёт, реализовав пенальти.

В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл на выезде «Челябинску» (1:3). Верхние строчки в турнирной таблице занимают костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес», набравшие шесть очков в двух встречах.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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