«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» во 2-м туре Первой лиги благодаря пенальти в концовке

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между клубами «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

На 45+2-й минуте защитник «Ротора» Эммерсон отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол. На 80-й минуте нападающий волгоградцев Александр Хубулов открыл счёт, реализовав пенальти.

В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл на выезде «Челябинску» (1:3). Верхние строчки в турнирной таблице занимают костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес», набравшие шесть очков в двух встречах.