Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Селтик» — «Милан»

25 июля в 17:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Селтик» и «Милан».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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