15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стандард Льеж — Ювентус: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 21:00 25 июля

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Стандард» — «Ювентус»
Комментарии

25 июля в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Стандард» и «Ювентус».

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Миретти – 55'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме
«Ювентус» лидирует в борьбе за Фоларина Балогуна — Mundo Deportivo

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android