Жена Месси Антонелла Рокуццо: ты всегда будешь лучшим, Лео

Антонелла Рокуццо, жена капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в соцсетях опубликовала пост со словами поддержки в адрес футболиста, который вместе с «альбиселесте» уступил национальной команде Испании в финале чемпионата мира — 2026 со счётом 0:1. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только из-за твоего таланта, но и по причине того, что ты никогда не переставал быть самим собой. Что бы ни происходило, ты никогда не сдаёшься, всегда борешься до конца и отдаёшь все силы до последней секунды. Эти внутренняя сила, характер и способность вновь подняться на ноги и делают тебя особенным.

Спасибо за то, что каждый день показываешь, что настоящий успех создаётся только в труде, жертвенности и упорстве без отказа от своей собственной сути. Ты лучший пример для наших детей и ориентир для миллионов людей. Я обожаю тебя даже больше, чем то способны выразить слова, я невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень тебя люблю», — сказано в публикации Рокуццо.