Матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» завершился массовой потасовкой

Игра 2-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в которой «Ротор» победил «СКА-Хабаровск» (1:0), завершилась массовой потасовкой. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы.

После истечения компенсированного ко второму тайму времени между игроками обеих команд произошла стычка. Футболистов пыталась разнять бригада арбитров.

Фото: кадр из трансляции

На 45+2-й минуте защитник «Ротора» Эммерсон отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол. На 80-й минуте нападающий волгоградцев Александр Хубулов открыл счёт, реализовав пенальти. В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл на выезде «Челябинску» (1:3).