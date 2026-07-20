Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам после поражения национальной команды от Испании в финале чемпионата мира 2026 года (0:1).

«Мы старались. Второй чемпионат мира подряд мы дошли до финала, но на этот раз мечте не суждено было сбыться. Я так горжусь тем, что я аргентинец. Очень хотел помочь команде на поле вчера, но что есть, то есть.

Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении всего этого чемпионата мира, преодолевая километр за километром, чтобы быть рядом с нами, и всем, кто поддерживал нас со всех уголков нашей страны», — написал Мартинес на своей странице в социальной сети.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.