Алексей Батраков взял 10-й номер в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков с сезона-2026/2027 будет выступать под 10-м номером. Под ним 21-летний футболист значится в составе железнодорожников на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Ранее Батраков выступал под номером 83. «Десятка» в «Локомотиве» принадлежала нападающему Дмитрию Воробьёву, который покинул столичную команду в летнее трансферное окно и перебрался в «Краснодар».

Фото: официальный сайт РПЛ

Чемпионат России — 2026/2027 стартует в пятницу, 24 июля, матчем 1-го тура ЦСКА — «Балтика». «Локомотив» проведёт свою игру стартового тура в воскресенье, 26 июля. Железнодорожники примут на своём поле «Ахмат».