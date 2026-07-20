«Монако» отклонил третье предложение «ПСЖ» о трансфере Аклиуша — Onze Mondial

Футбольный клуб «Монако» отклонил третье предложение «Пари Сен-Жермен» о покупке полузащитника Магнеса Аклиуша. Об этом сообщает Onze Mondial.

Монегаски настаивают на стоимости хавбека в размере € 50 млн, величина третьего предложения парижан не уточняется. Отмечается, что клубы стали ближе к согласованию сделки, несмотря на отказ княжеского клуба. Сам футболист ранее уже договорился с «ПСЖ» об условиях сотрудничества, он стремится пополнить состав чемпионов Франции.

Магнес Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступает с лета 2022 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь голов и 11 результативных передач в 43 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.