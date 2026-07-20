«Это провал, так нельзя». Александр Мостовой — о признании Родри лучшим игроком ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал ФИФА за признание опорника сборной Испании Родри лучшим игроком чемпионата мира — 2026. В финале испанцы одержали победу над командой Аргентины (1:0 д. вр.).

«Признание Родри лучшим игроком турнира максимально спорное. Я вообще этого не понимаю. При живом Месси, который восемь забил и четыре отдал, при живом Мбаппе, который 10 забил и четыре отдал… Ну как? По каким показателям он лучший? Он играет в середине поля, получает свободные мячи, которые берёт от защитников, — всё. А лучший игрок должен забивать и отдавать. При той статистике, которую показали Месси, Кейн, Холанд, Мбаппе, выбирают всё равно Родри. Нельзя было этого делать.

Тогда дайте награду лучшего игрока турнира всей сборной Испании. Это же индивидуальный приз! Родри — хороший игрок, но по такому принципу можно дать награду и его партнёру Фабиану Руису. Я считаю, что это провал. Ещё не понимаю, почему Симона признали лучшим вратарём. Почему не Мартинес, который постоянно тащил?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с 10 голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Его партнёр по группе атаки Майкл Олисе сделал больше всех голевых передач.