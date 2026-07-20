«Если бы не дебилизм Энцо Фернандеса, могло сложиться по-другому». Мостовой — о финале ЧМ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о финале ЧМ-2026, в котором испанцы в дополнительное время победили Аргентину (1:0), упомянув полузащитника южноамериканцев Энцо Фернандеса. Футболист получил красную карточку на 90+3-й минуте.

«Любой финал чемпионата мира — это грандиозное событие, что мы вчера и увидели. Я понимал, что матч уйдёт в дополнительное время, и думал, что будет серия пенальти. Но Энцо Фернандес, имея жёлтую карточку, получил ещё одну. Не знаю, что у него в голове. Он стал антигероем не только сборной, но и всей Аргентины — подвёл и команду, и страну. Поэтому испанцы забили и по праву стали чемпионами. Аргентина провела слабый матч, но я бы не сказал, что и Испания провела сильный. Если бы не дебилизм Фернандеса, всё могло сложиться по-другому. В полуфинале Испания тоже забила благодаря чудовищной ошибке защитника Франции, который «привёз» пенальти на ровном месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.