Бубнов поставил общую оценку чемпионату мира — 2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов поставил общую оценку завершившемуся чемпионату мира 2026 года. Победителем турнира стала сборная Испании. В финальном матче испанцы в дополнительное время победили Аргентину (1:0).

— Если бы победили аргентинцы, то я бы [поставил] четвёрку, а вот из-за того, что футбол победил, я вижу будущее футбола. Мексиканцы показали, куда надо идти, какой дорогой.

— А если бы Аргентина выиграла, вы не видели бы будущего футбола?

— Нет, нет. Потому что такая команда не должна выигрывать чемпионат мира!

— А какие претензии к Аргентине?

— Да большие очень. По игре большие очень претензии. Четыре игры они мучились, блин, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».