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Бубнов поставил общую оценку чемпионату мира — 2026

Бубнов поставил общую оценку чемпионату мира — 2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поставил общую оценку завершившемуся чемпионату мира 2026 года. Победителем турнира стала сборная Испании. В финальном матче испанцы в дополнительное время победили Аргентину (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Если бы победили аргентинцы, то я бы [поставил] четвёрку, а вот из-за того, что футбол победил, я вижу будущее футбола. Мексиканцы показали, куда надо идти, какой дорогой.

— А если бы Аргентина выиграла, вы не видели бы будущего футбола?
— Нет, нет. Потому что такая команда не должна выигрывать чемпионат мира!

— А какие претензии к Аргентине?
— Да большие очень. По игре большие очень претензии. Четыре игры они мучились, блин, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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