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Главный тренер ЦСКА Игдисамов одобрил трансфер Мирлинда Даку

Главный тренер ЦСКА Игдисамов одобрил трансфер Мирлинда Даку
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Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов одобрил трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА готов заплатить необходимую сумму отступных в € 10 млн, но ещё не обсуждал зарплату игроку, по которой надо будет торговаться. Также в руководстве клуба продолжаются обсуждения на предмет необходимости трансфера.

Сезон-2026/2027 начнётся для красно-синих в пятницу, 24 июля. В стартовом матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги армейцы сыграют с калининградской «Балтикой». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

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