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Видео: гол-фантом Эмерссона в матче «Ротор» — «СКА-Хабаровск»

Видео: гол-фантом Эмерссона в матче «Ротор» — «СКА-Хабаровск»
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Защитник «Ротора» Эммерсон забил гол-фантом в матче 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором его команда одолела «СКА-Хабаровск» (1:0). Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
20 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Хубулов – 80'    

Эпизод произошёл на 45+2-й минуте матча при счёте 0:0. Эмерссон ударом головой отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол.

На 80-й минуте нападающий волгоградцев Александр Хубулов открыл счёт, реализовав пенальти. В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл на выезде «Челябинску» (1:3).

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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