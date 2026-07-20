Видео: гол-фантом Эмерссона в матче «Ротор» — «СКА-Хабаровск»

Защитник «Ротора» Эммерсон забил гол-фантом в матче 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором его команда одолела «СКА-Хабаровск» (1:0). Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы.

Эпизод произошёл на 45+2-й минуте матча при счёте 0:0. Эмерссон ударом головой отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол.

На 80-й минуте нападающий волгоградцев Александр Хубулов открыл счёт, реализовав пенальти. В стартовом туре «Ротор» уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (2:4). «СКА-Хабаровск» в 1-м туре проиграл на выезде «Челябинску» (1:3).