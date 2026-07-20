ФИФА назначила комиссию для расследования драки после завершения финала ЧМ-2026 — Харрис

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назначила комиссию по вопросам дисциплины и этики для расследования возможных нарушений в связи с дракой аргентинских игроков с испанцами после финала чемпионата мира 2026 года, сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в социальной сети Х. Южноамериканцы уступили Испании (0:1).

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.