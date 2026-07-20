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Райан Шерки поблагодарил болельщиков сборной Франции за поддержку на ЧМ-2026

Райан Шерки поблагодарил болельщиков сборной Франции за поддержку на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки в социальной сети X поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира — 2026. На прошедшем мировом первенстве «трёхцветные» дошли до полуфинала, а в матче за третье место уступили национальной команде Англии со счётом 4:6.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Мы неизгладимо опечалены результатом турнира, где мы поставили перед собой цель сделать вас всех гордыми и счастливыми. Спасибо вам за поддержку, которая сопровождала нас день за днём ​​и была нашей движущей силой. Бесконечная благодарность тренеру за всё, чего он достиг для французского футбола, и за то, что он впервые вызвал меня в сборную Франции. История говорит сама за себя.

Спасибо персоналу за преданность делу и всем сотрудникам федерации, которые направляли нас и создавали наилучшие условия, заботясь о наших близких. Спасибо всей команде за эти незабываемые моменты братства. Несмотря на наши разногласия, ошибки и неудачи, мы — одна семья, и от нас зависит, останемся ли мы вместе, чтобы французский футбол вернулся ещё сильнее!» — сказано в публикации Шерки.

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