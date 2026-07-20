Райан Шерки поблагодарил болельщиков сборной Франции за поддержку на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки в социальной сети X поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира — 2026. На прошедшем мировом первенстве «трёхцветные» дошли до полуфинала, а в матче за третье место уступили национальной команде Англии со счётом 4:6.
«Мы неизгладимо опечалены результатом турнира, где мы поставили перед собой цель сделать вас всех гордыми и счастливыми. Спасибо вам за поддержку, которая сопровождала нас день за днём и была нашей движущей силой. Бесконечная благодарность тренеру за всё, чего он достиг для французского футбола, и за то, что он впервые вызвал меня в сборную Франции. История говорит сама за себя.
Спасибо персоналу за преданность делу и всем сотрудникам федерации, которые направляли нас и создавали наилучшие условия, заботясь о наших близких. Спасибо всей команде за эти незабываемые моменты братства. Несмотря на наши разногласия, ошибки и неудачи, мы — одна семья, и от нас зависит, останемся ли мы вместе, чтобы французский футбол вернулся ещё сильнее!» — сказано в публикации Шерки.
- 20 июля 2026
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