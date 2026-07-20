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Опубликована сводная таблица чемпионата мира по футболу — 2026

Опубликована сводная таблица чемпионата мира по футболу — 2026
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на официальном сайте опубликовала сводную таблицу среди всех сборных, принимавших участие в чемпионате мира — 2026. Чем дальше по турниру дошла команда, тем выше в таблице она находится. Для сборных, выбывших на одной и той же стадии, есть ряд дополнительных критериев:

1) Общее количество очков, набранных в матчах всех этапов (встречи, дошедшие до серии пенальти, считаются ничьими).

2) Разница голов в матчах на всех этапах.

3) Количество голов, забитых в матчах на всех этапах.

4) Если после применения вышеуказанных критериев две или более команд по-прежнему имеют одинаковое количество очков, они занимают одинаковые итоговые места.

Таким образом, сводная таблица чемпионата мира — 2026 имеет следующий вид:

1) Испания;

2) Аргентина;

3) Англия;

4) Франция;

5) Норвегия;

6) Бельгия;

7) Марокко, Швейцария;

9) Мексика;

10) Колумбия;

11) Бразилия;

12) США;

13) Португалия;

14) Канада;

15) Египет;

16) Парагвай;

17) Нидерланды;

18) Германия;

19) Кот-д'Ивуар;

20) Хорватия;

21) Япония;

22) Австралия;

23) Демократическая Республика Конго;

24) Гана;

25) Эквадор, ЮАР;

27) Швеция;

28) Австрия;

29) Босния и Герцеговина;

30) Алжир;

31) Сенегал;

32) Кабо-Верде;

33) Иран;

34) Южная Корея;

35) Турция;

36) Шотландия;

37) Уругвай;

38) Саудовская Аравия;

39) Чехия;

40) Новая Зеландия;

41) Катар;

42) Кюрасао;

43) Панама;

44) Иордания;

45) Гаити;

46) Узбекистан;

47) Тунис;

48) Ирак.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

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