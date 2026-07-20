Опубликована сводная таблица чемпионата мира по футболу — 2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на официальном сайте опубликовала сводную таблицу среди всех сборных, принимавших участие в чемпионате мира — 2026. Чем дальше по турниру дошла команда, тем выше в таблице она находится. Для сборных, выбывших на одной и той же стадии, есть ряд дополнительных критериев:
1) Общее количество очков, набранных в матчах всех этапов (встречи, дошедшие до серии пенальти, считаются ничьими).
2) Разница голов в матчах на всех этапах.
3) Количество голов, забитых в матчах на всех этапах.
4) Если после применения вышеуказанных критериев две или более команд по-прежнему имеют одинаковое количество очков, они занимают одинаковые итоговые места.
Таким образом, сводная таблица чемпионата мира — 2026 имеет следующий вид:
1) Испания;
2) Аргентина;
3) Англия;
4) Франция;
5) Норвегия;
6) Бельгия;
7) Марокко, Швейцария;
9) Мексика;
10) Колумбия;
11) Бразилия;
12) США;
13) Португалия;
14) Канада;
15) Египет;
16) Парагвай;
17) Нидерланды;
18) Германия;
19) Кот-д'Ивуар;
20) Хорватия;
21) Япония;
22) Австралия;
23) Демократическая Республика Конго;
24) Гана;
25) Эквадор, ЮАР;
27) Швеция;
28) Австрия;
29) Босния и Герцеговина;
30) Алжир;
31) Сенегал;
32) Кабо-Верде;
33) Иран;
34) Южная Корея;
35) Турция;
36) Шотландия;
37) Уругвай;
38) Саудовская Аравия;
39) Чехия;
40) Новая Зеландия;
41) Катар;
42) Кюрасао;
43) Панама;
44) Иордания;
45) Гаити;
46) Узбекистан;
47) Тунис;
48) Ирак.
В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.