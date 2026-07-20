«Футбольное хамство». Писарев — о сборной Аргентины на ЧМ-2026

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года и в финале турнира, в котором южноамериканцы уступили Испании в дополнительное время (0:1).

«Они поставили на то, что могли единственное сделать. Уйти в пенальти и футбольное хамство – это, конечно, тоже одно из оружий. Как себя повёл Паредес… он должен был получить вторую жёлтую на поле.

Это от безнаказанности, это допуск судейства. Мне понравилось, как судили. Была интенсивность игры, в балет не превращали. Но это другая крайность. Есть крайность, когда ты свистишь постоянно, и есть крайность, когда ты позволяешь хамить на футбольном поле, и это прощается. Ты к этому привыкаешь. Они [аргентинцы] так дошли до финала, так же на грани фола, грязно играли со всеми», — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.