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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 20 июля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 20 июля
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В понедельник, 20 июля, состоялся заключительный матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи Первой лиги на 20 июля:

«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:0.

Костромской «Спартак», «Нижний Новгород», московские «Торпедо» и «Велес» набрали по шесть очков из шести возможных и располагаются на четырёх верхних строчках турнирной таблицы. Ни одного очка по результатам двух туров не набрали также четыре клуба: «КАМАЗ», ульяновская «Волга», «СКА-Хабаровск» и «Ленинградец». 3-й тур Первой лиги запланирован на субботу-понедельник, 25-27 июля.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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