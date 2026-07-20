Григорян: аналога Родри среди опорных полузащитников просто нет в мире

Российский тренер Александр Григорян высказался о полузащитнике сборной Испании Родри в контексте спора относительного лучшего футболиста чемпионата мира — 2026. По итогам прошедшего мирового первенства «Золотой мяч» как лучший игрок ЧМ получил именно испанский полузащитник.
«Мне кажется, что лучшим игроком ЧМ‑2026 должны были признать Месси. Но если говорить о Родри, то аналога среди опорных полузащитников просто нет в мире. Много топовых игроков, но никого, подобного Родри, нет», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.
- 20 июля 2026
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