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Григорян: аналога Родри среди опорных полузащитников просто нет в мире

Григорян: аналога Родри среди опорных полузащитников просто нет в мире
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Российский тренер Александр Григорян высказался о полузащитнике сборной Испании Родри в контексте спора относительного лучшего футболиста чемпионата мира — 2026. По итогам прошедшего мирового первенства «Золотой мяч» как лучший игрок ЧМ получил именно испанский полузащитник.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мне кажется, что лучшим игроком ЧМ‑2026 должны были признать Месси. Но если говорить о Родри, то аналога среди опорных полузащитников просто нет в мире. Много топовых игроков, но никого, подобного Родри, нет», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

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