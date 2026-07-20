«Зенит» и «Краснодар» хотят бесплатно подписать форварда сборной Сенегала — AfricaFoot

«Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в бесплатном трансфере 26-летнего форварда сборной Сенегала Бамба Дьенга. Как сообщает издание AfricaFoot, два российских клуба ведут переговоры с представителями игрока, который является свободным агентом после ухода из «Лорьяна».

По данным источника, переход Дьенга в «Аль-Шабаб» сорвался, а игрок находится на продвинутой стадии переговоров с итальянским клубом. Однако «Краснодар» и «Зенит» также заинтересованы в форварде. Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

Также в числе претендентов на Дьенга называются «Халл Сити», «Рексем», «Амед», «Самсунспор», «Трабзонспор», «Севилья», «Валенсия», «Бетис», «Хоффенхайм», «Санкт-Паули», «Фрайбург», «Болонья», «Торино» и «Лацио». Помимо «Лорьяна», Дьенг выступал за «Марсель» и «Анже». В минувшем сезоне у него 16 голов и результативная передача в 26 играх.