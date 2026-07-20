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Иньяки Уильямс поздравил своего брата Нико с победой на чемпионате мира — 2026

Иньяки Уильямс поздравил своего брата Нико с победой на чемпионате мира — 2026
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Полузащитник сборной Ганы Иньяки Уильямс в социальной сети X поздравил своего брата Нико Уильямса, выступающего за национальную команду Испании, с победой на чемпионате мира — 2026. В финале турнира сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Брат, ты выиграл Кубок мира. Ты вошёл в историю. Но, помимо трофея, спасибо тебе и за то, что заставил миллионы иммигрантов, таких как наши родители, гордиться тем, что их будущие дети однажды смогут прожить то же, что и ты, и что миллионы испанцев сопереживают нашей истории, которая не только наша, но и история всех людей, которые оставляют всё ради лучшего будущего, потому что ты коснулся неба кончиками пальцев и показал, что благодаря упорному труду и усилиям возможно всё. Сегодня мир узнал тебя ещё лучше, если это вообще возможно, и ты навсегда вписал нашу фамилию в историю. Я восхищаюсь тобой. Я люблю тебя, чемпион мира», — сказано в публикации Иньяки Уильямса.

В ответ Нико Уильямс опубликовал пост со словами «Я люблю тебя».

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