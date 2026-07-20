15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра»

Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра»
Комментарии

Нападающий Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра» на правах аренды. Португальский клуб арендовал 22-летнего колумбийца до конца сезона-2026/2027 с опцией выкупа за € 30 млн.

«Мы желаем ему всего наилучшего в новой главе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы на странице «Аль-Насра» в социальной сети Х.

Вторую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в санкт-петербургском «Зените». За сине-бело-голубых Дуран сыграл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один мяч. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее футболист также выступал за «Астон Виллу» и «Фенербахче».

Материалы по теме
Паулу Барбоза: Дуран в «Бенфике» как в «Зените» — ничего хорошего ждать не стоит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android