Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра»

Нападающий Джон Дуран перешёл в «Бенфику» из «Аль-Насра» на правах аренды. Португальский клуб арендовал 22-летнего колумбийца до конца сезона-2026/2027 с опцией выкупа за € 30 млн.

«Мы желаем ему всего наилучшего в новой главе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы на странице «Аль-Насра» в социальной сети Х.

Вторую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в санкт-петербургском «Зените». За сине-бело-голубых Дуран сыграл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один мяч. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее футболист также выступал за «Астон Виллу» и «Фенербахче».