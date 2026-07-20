В третий раз подряд в составе сборной, выигравшей чемпионат мира, есть игрок «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро в составе сборной Испании стал победителем чемпионата мира — 2026. Таким образом, в третий раз подряд в составе национальной команды, выигравшей мировое первенство, есть игрок «шпор». Об этом сообщает официальный аккаунт английской Премьер-лиги в социальной сети X.

В 2018-м чемпионом мира в составе сборной Франции стал Уго Льорис, а в 2022-м аргентинец Кристиан Ромеро завоевал этот титул.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.