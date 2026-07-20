Результаты матчей 2-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 20 июля, завершился 2-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 2-го тура Первой лиги:

19 июля, воскресенье:

«Урал» — «Енисей» — 3:0;

«КАМАЗ» — «Нижний Новгород» — 1:2;

«Велес» — «Челябинск» — 1:0;

«Текстильщик» — «Уфа» — 2:2;

«Шинник» — «Ленинградец» — 2:0;

«Cочи» — «Спартак» Кострома — 0:2;

«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск — 3:1;

«Арсенал» Тула — «Нефтехимик — 0:1.

20 июля, понедельник:

«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:0.

По итогам тура в группе лидеров чемпионата находятся четыре команды, у которых по шесть очков: «Спартак» Кострома, «Нижний Новгород», «Торпедо» Москва и «Велес». Набранных очков нет у «Волги», «КАМАЗа», «СКА-Хабаровск» и «Ленинградца».