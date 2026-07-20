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Радимов рассказал, в чём был шанс сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией

Радимов рассказал, в чём был шанс сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, в чём был шанс сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года с Испанией. Южноамериканская команда уступила в дополнительное время со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Аргентине вчера надо было выйти и не пропустить. Потому что первый гол и всё, заканчивай. И если бы они раскрывались, пошли в атаку, то дали бы столько свободы испанцам, что те бы их наказали. Поэтому вариант был ругаться, драться, кусаться, провоцировать, с чем они справлялись 90 минут. Если бы Энцо Фернандес, дурачок, не побежал за второй жёлтой, то, как минимум, до пенальти они дотянули» — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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