«Бенфика» хотела Дурана ещё до перехода в «Зенит», но ценник был вдвое выше — Сабунджуоглу

Португальская «Бенфика» хотела арендовать нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана ещё до его перехода в санкт-петербургский «Зенит», но отказалась из-за цены. Об этом сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в соцсети X. О переходе колумбийца в лиссабонский клуб было объявлено в понедельник, 20 июля.

По данным источника, «Бенфика» была заинтересована в переходе Дурана ещё в феврале текущего года, но тогда стоимость аренды вдвое превышала ту сумму, за которую португальский клуб арендовал нападающего сейчас. Как утверждает пресс-служба «Бенфики», аренда Дурана обойдётся клубу в € 6,1 млн, а опция выкупа составляет € 30 млн.

Первую часть прошлого сезона Дуран провёл в аренде в «Фенербахче», а в феврале перешёл в «Зенит». На его счету шесть матчей и один гол с пенальти в чемпионате России. В январе 2025-го «Аль-Наср» заплатил «Астон Вилле» за нападающего € 77 млн.