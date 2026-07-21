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Бекхэм опубликовал пост в поддержку Месси после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ

Бекхэм опубликовал пост в поддержку Месси после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ
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Бывший футболист сборной Англии и совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал пост в поддержку форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси после поражения южноамериканцев от Испании в финале чемпионата мира 2026 года (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Наш капитан. Мы невероятно гордимся им», — написал Бекхэм на своей странице в социальной сети.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

Лионель Месси на турнире провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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