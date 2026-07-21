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«Ипсвич Таун» может подписать одну из главных звёзд шотландского Премьершипа — Sky Sports

«Ипсвич Таун» может подписать одну из главных звёзд шотландского Премьершипа — Sky Sports
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«Ипсвич Таун» хочет усилиться вингером «Селтика» и сборной Японии Дайдзэном Маэдой. Об этом сообщает Sky Sports.

Клубы уже обсуждают возможный трансфер, однако официального предложения ещё не было. Японец хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, а главный тренер «трактористов» Гари О'Нил видит в этом футболисте ощутимое усиление команды.

Дайдзэн Маэда выступает за «Селтик» с 2022 года, за это время он принял участие в 212 матчах кельтов во всех турнирах, в которых забил 79 голов и отдал 38 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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