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Экс-игрок «Манчестер Сити» Ихеаначо перешёл в «Бурсаспор»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Ихеаначо перешёл в «Бурсаспор»
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Турецкий «Бурсаспор» в социальной сети X сообщил о переходе в команду нападающего Келечи Ихеаначо.

Ранее BBC уточнил, что футболист отказался продлевать контракт с «Селтиком», пожелав присоединиться к турецкой команде.

Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо этого, игрок выступал за «Лестер Сити», «Севилью», «Мидлсбро» и «Селтик». В 24 матчах прошлого клубного сезона нападающий забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Ихеаначо составляет € 3 млн.

По итогам прошлого сезона Ихеаначо в составе «Селтика» выиграл чемпионат и Кубок Шотландии.

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