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Де ла Фуэнте раскрыл подробности своего разговора со Скалони после финала ЧМ-2026

Де ла Фуэнте раскрыл подробности своего разговора со Скалони после финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскрыл подробности своего разговора с наставником национальной команды Аргентины Лионелем Скалони после финала ЧМ-2026. Европейская команда одержала в этой встрече победу со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мы обнялись, поблагодарили друг друга, и я воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить его за всё, чему он меня научил, за наши разговоры о футболе.

Он объяснил мне, как сложно здесь находиться, как сложно соревноваться на таком уровне. Это очень мне помогло», — приводит слова де ла Фуэнте TyC Sports.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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