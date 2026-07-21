Де ла Фуэнте раскрыл подробности своего разговора со Скалони после финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскрыл подробности своего разговора с наставником национальной команды Аргентины Лионелем Скалони после финала ЧМ-2026. Европейская команда одержала в этой встрече победу со счётом 1:0.

«Мы обнялись, поблагодарили друг друга, и я воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить его за всё, чему он меня научил, за наши разговоры о футболе.

Он объяснил мне, как сложно здесь находиться, как сложно соревноваться на таком уровне. Это очень мне помогло», — приводит слова де ла Фуэнте TyC Sports.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.