«Челси» интересуется Лакруа, четыре защитника могут уйти летом — Sky Sports

Защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа может перейти в «Челси». Как сообщает издание Sky Sports, «синие» ведут переговоры о контракте с игроком обороны сборной Франции.

По данным источника, «Кристал Пэлас» хочет получить за Лакруа больше, чем € 65 млн, которые «Тоттенхэм» летом заплатил «Брайтону» за центрального защитника Ян Паула ван Хекке.

«Челси», в свою очередь, ищет защитника, который должен быть физически крепким, а также обладать опытом выступлений в английской Премьер-лиге. Среди игроков, которые могут покинуть клуб, называются защитники Трево Чалоба, Бенуа Бадьяшиль, Мало Густо и Аксель Дисаси.