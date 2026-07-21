15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» интересуется Лакруа, четыре защитника могут уйти летом — Sky Sports

«Челси» интересуется Лакруа, четыре защитника могут уйти летом — Sky Sports
Комментарии

Защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа может перейти в «Челси». Как сообщает издание Sky Sports, «синие» ведут переговоры о контракте с игроком обороны сборной Франции.

По данным источника, «Кристал Пэлас» хочет получить за Лакруа больше, чем € 65 млн, которые «Тоттенхэм» летом заплатил «Брайтону» за центрального защитника Ян Паула ван Хекке.

«Челси», в свою очередь, ищет защитника, который должен быть физически крепким, а также обладать опытом выступлений в английской Премьер-лиге. Среди игроков, которые могут покинуть клуб, называются защитники Трево Чалоба, Бенуа Бадьяшиль, Мало Густо и Аксель Дисаси.

Материалы по теме
ЦСКА берёт вратаря и тянет с Даку, «Челси» закрыл топ-сделку. Трансферы и слухи дня
ЦСКА берёт вратаря и тянет с Даку, «Челси» закрыл топ-сделку. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android