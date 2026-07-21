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Энцо Фернандес, удалённый в финале ЧМ, обратился к болельщикам в соцсетях

Энцо Фернандес, удалённый в финале ЧМ, обратился к болельщикам в соцсетях
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес, получивший красную карточку в финале чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании (0:1), в соцсетях опубликовал обращение к болельщикам.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«С течением времени понимаешь, что есть нечто гораздо большее, чем просто результат. На протяжении многих лет эта команда представляла нашу страну наилучшим образом. Она учит тому, что турнир – это не только победа, но и полная самоотдача ради футболки, учит никогда не сдаваться.

Быть частью этой команды, которая всегда вставала, боролась до самого конца и защищала эти цвета с гордостью, смирением и преданностью, – это то, что я всегда буду ценить. Я хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо вам за то, что вы всегда были рядом, поддерживали нас в каждом матче, за вашу любовь, за вашу безусловную поддержку и за то, что вы заставляли нас чувствовать себя как дома, где бы мы ни находились в мире.

Носить футболку моей страны – величайшая честь в моей карьере, и я буду продолжать отдавать всё, что у меня есть, каждый раз, когда меня попросят защитить её», — сказано в публикации Фернандеса.

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