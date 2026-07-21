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«ПСЖ» активировал опцию выкупа защитника сборной Франции Люка Диня — Романо

«ПСЖ» активировал опцию выкупа защитника сборной Франции Люка Диня — Романо
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Защитник сборной Франции Люка Динь переходит в «Пари Сен-Жермен». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, с 33-летним левым латералем подписан контракт до лета 2029 года. Парижане активировали пункт о выкупе контракта футболиста «Астон Виллы».

Сообщается, что решение о выплате суммы отступных за Диня было принято ещё на прошлой неделе. Сейчас же стороны уладили все необходимые формальности. Сделку можно считать завершённой на 100%.

Этим летом защитник принимал участие на чемпионате мира 2026 года, где занял четвёртое место со сборной Франции. Именно после его фола на вингере Испании (2:0) Ламине Ямале был назначен пенальти, с которого будущие чемпионы мира забили победный мяч во встрече 1/2 финала.

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