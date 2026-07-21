Александр Кержаков: после Месси сборная Аргентины не выиграет ничего

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков высказался о перспективах сборной Аргентины после завершения карьеры в национальной команде форварда Лионеля Месси. В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании (0:1).

— Не только из-за поведения аргентинцев, но и вообще качество футболистов, выходящих на замену, мне абсолютно не нравится. Потому что они не усиливают игру. Вышел Симеоне, это просто бегать без мяча и лишь бы мяч не давали. Футболисты, которые выходили на замену на фланги, они просто теряли мячи. На мой взгляд, хоть и говорят, что сильная сборная Аргентины — Паредес, Энцо [Фернандес] — но после Месси сборная Аргентины в ближайшее время не выиграет ничего. Ни Южную Америку, ни чемпионат мира.

— А Нико Пас?

— Нико Пас не будет тем футболистом, который заменит Месси. Это как после Марадоны, то же самое и здесь. Им нужно, чтобы родился футболист, который будет тащить их один.

— Я думаю, аргентинцы сейчас побегут из этой сборной и будут говорить: «Я всё. Я закончил».

— Потому что они будут понимать, что без Месси они ничего не сделают, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

Лионель Месси на турнире провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.