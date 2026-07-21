15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков: после Месси сборная Аргентины не выиграет ничего

Александр Кержаков: после Месси сборная Аргентины не выиграет ничего
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков высказался о перспективах сборной Аргентины после завершения карьеры в национальной команде форварда Лионеля Месси. В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Не только из-за поведения аргентинцев, но и вообще качество футболистов, выходящих на замену, мне абсолютно не нравится. Потому что они не усиливают игру. Вышел Симеоне, это просто бегать без мяча и лишь бы мяч не давали. Футболисты, которые выходили на замену на фланги, они просто теряли мячи. На мой взгляд, хоть и говорят, что сильная сборная Аргентины — Паредес, Энцо [Фернандес] — но после Месси сборная Аргентины в ближайшее время не выиграет ничего. Ни Южную Америку, ни чемпионат мира.

— А Нико Пас?
— Нико Пас не будет тем футболистом, который заменит Месси. Это как после Марадоны, то же самое и здесь. Им нужно, чтобы родился футболист, который будет тащить их один.

— Я думаю, аргентинцы сейчас побегут из этой сборной и будут говорить: «Я всё. Я закончил».
— Потому что они будут понимать, что без Месси они ничего не сделают, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

Лионель Месси на турнире провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Идиот законченный». Бубнов — о Паредесе в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android