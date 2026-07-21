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Стали известны слова тренера Испании Луиса де ла Фуэнте на чемпионском параде в Мадриде

Стали известны слова тренера Испании Луиса де ла Фуэнте на чемпионском параде в Мадриде
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что команда выступала на чемпионате мира 2026 года с уверенностью в своих силах. Напомним, Испания стала победителем ЧМ-2026, обыграв Аргентину в финале со счётом 1:0 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мы восприняли это [победу на ЧМ] с большой гордостью. У нас были болельщики, вся Испания поддерживала команду, и это придавало сил. Мы очень счастливы, но задача упрощается, когда в распоряжении есть выдающиеся и образцовые футболисты, которые делают работу тренера проще. Мы лучшая в мире команда — с большой буквы. Это делает успех ещё более значимым. У нас есть чувство, что мы не можем проиграть, и с этой уверенностью мы выходим на поле», — приводит слова де ла Фуэнте с парада AS.

Вчера, 20 июля, в Мадриде прошёл чемпионский парад по случаю второго триумфа национальной команды на чемпионатах мира.

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