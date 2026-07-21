Алексей Батраков: хотелось бы пожить в Париже. Этот город — в топе путешествий

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о двух поездках в Париж вместе с будущей супругой — Ириной Подшибякиной.

— Когда ты сделал предложение Ире?

— Полгода назад, во время второй поездки в Париж. В первый раз мы заезжали туда буквально на несколько дней, а потом решили, что хотим остаться подольше — познакомиться с архитектурой. Там я сделал предложение.

— С первого раза Париж не рассмотрели?

— Да, не было времени. Мы думали, что Барселона нам больше понравится, потому что о Париже не очень много лестных слов слышали. Но в целом город понравился даже больше, поэтому и решили вернуться.

— Что произвело особенное впечатление?

— Архитектура, история, просто красивый город с хорошей кухней. Хотели сходить в Лувр, но большая очередь нас отпугнула, решили в основном гулять по городу.

— В Париже с Сафоновым или Хвичей не встречались?

— С Хвичей, конечно, нет — мы вообще не знакомы. Возможно, он меня даже не знает. А с Матвеем мы не так тесно общаемся.

— Если не брать достопримечательности, какое впечатление произвёл Париж?

— Он притягивает своей красотой, домами, улочками. Этот город — в нашем топе путешествий.

— Хотел бы там пожить?

— Наверное, да. Возможно, тогда Париж откроется для меня с другой стороны, может быть, в плане жизни там похуже будет. Одно дело приехать на несколько дней, погулять, а другое — жить. Но хотелось бы, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.

Полное интервью с Батраковым читайте скоро на «Чемпионате».